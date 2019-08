Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Ram

Vandaag ga je de sportieve toer op, Ram! Maar dat doe je niet alleen. Je troont je liefste of een vriend(in) mee om jou gezelschap te houden. Daarna sluit je jullie rondjes af met een pilsje of een glaasje wijn. Tja, het moet wel gezellig blijven! In de liefde is het koek en ei. Jij en je partner zijn verliefd op elkaar zoals nooit tevoren. Je sluit een mooie dag af door te genieten van een romantische wandeling onder de maneschijn of méér. Single Ram wordt dan weer tot over z’n oren verliefd!

Beeld: Sanne Bakker