Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Ram

Het is een moeilijk moment, maar je staat in de liefde voor een belangrijke beslissing. Je moet nu eindelijk knopen doorhakken. Dat betekent misschien dat je afscheid gaat nemen van iemand, of je moet nu eindelijk kiezen tussen twee potentiële geliefden. Wacht niet te lang met je beslissing, anders krijg je misschien een uitkomst die je hoe dan ook niet zint. Als je vandaag erg hard moet werken, ontspan vanavond dan lekker. Je mag best beloond worden voor je inspanningen.

Beeld: Sanne Bakker