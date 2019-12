Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Ram

Je hebt bepaalde dromen en wensen over de toekomst met je partner. Het is echter verstandig om in gedachten te houden dat jouw (toekomstige) partner hele andere plannen kan hebben. Jij denkt misschien al snel aan samenwonen, terwijl de ander daar nog helemaal niet aan toe is. Of jij wilt misschien samen de wereld verkennen, terwijl hij of zij een echte huismus is. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en aan te geven wat ieder voor ogen heeft.

Beeld: Sanne Bakker