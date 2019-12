Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Ram

Er gebeuren vandaag een aantal zaken die jou nogal in de war brengen. Ze raken jou namelijk in je ware ik. Ze spreken jouw diepste emoties rechtstreeks aan. Je vraagt je af waarom je hierdoor zo van de wijs wordt gebracht. Het is verstandig om daar wat tijd voor te nemen en ga dan echt te rade bij jezelf. Probeer al die emoties te verwoorden, schrijf ze bijvoorbeeld op. Praat er dan met iemand over en misschien kunnen jullie het dan samen een plekje geven.

