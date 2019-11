Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

In het leven van alledag koersen we doorgaans op vaste beelden die we ons omtrent de wereld en het leven hebben gevormd. Dat is ook nodig om zonder al te veel strubbelingen te kunnen functioneren en met anderen om te gaan. Vandaag word je echter met iets geconfronteerd waardoor duidelijk wordt dat je de dingen van wezenlijk verschillende kanten kunt bekijken. Dit kan afbreuk doen aan je slagvaardigheid en je daardoor irriteren. De meerwaarde is echter een bredere kijk op het leven en daarmee ben je weer wat gegroeid!

Beeld: Sanne Bakker