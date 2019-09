Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

In een relatie draait het altijd om geven en nemen. Het moet namelijk in een goed evenwicht zijn. Zorg ervoor dat jij niet de enige bent die alsmaar moet geven, want ook aan jouw goedgeefsheid komt een einde. Dat is op het moment dat je leeg bent en dat is geen vrolijk vooruitzicht. Trek dus op tijd aan de bel en houd jullie relatie in balans. Dit geldt niet alleen voor liefdesrelaties. In vriendschappen werkt het precies hetzelfde. Je hoeft natuurlijk niet alles op een gouden weegschaaltje te wegen.

Beeld: Sanne Bakker