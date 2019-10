Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Wees niet zo jaloers maagd, dat heeft geen functie. Kijk waarom jij je zo onzeker voelt. Wat doet die ander om je jaloers te maken? Laat je niet zo uit het veld slaan want dat is niet goed voor je darmen. Stel die beslissing niet uit en hak die knoop door. Dat zal je gemoedrust zeker goed doen. Dit is een goede dag om te laten zien wat je in je mars hebt. Je uitstraling kan je veel opleveren, als je dat hoge toontje maar achterwege laat.

Beeld: Sanne Bakker