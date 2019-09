Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Maagd

Je houdt ervan om anderen het werk voor je op te laten knappen, maar sommige klusjes kun je heel goed zelf af. Je bent liever lui dan moe, maar dat is een niet al te beste eigenschap. Wil je niet veel liever je eigen boontjes doppen en écht zelfstandig zijn? Het is niet fijn om altijd afhankelijk te blijven van anderen. Zorg er dus voor dat je de nodige kennis en vaardigheden in huis hebt om in je eigen behoeften te kunnen voorzien.

Beeld: Sanne Bakker