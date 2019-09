Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Leeuw

Op je werk vlot het niet altijd even goed tussen jou en je collega’s. Probeer dus zo snel mogelijk uit te zoeken aan wie je iets hebt en aan wie helemaal niet. Dat werkt niet alleen veel efficiënter, het voorkomt ook een heleboel ergernissen. En die ergernissen maken je baan vervelend. Houd er dus een goede sfeer in, dat is ook in je eigen belang. Het is begrijpelijk dat je op dit moment naar rust snakt. Hou nog heel even vol, dan kun je later extra genieten van je vrije tijd.

