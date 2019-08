Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Leeuw

Je hebt je voorgenomen veel geld te verdienen. Je wikt en weegt je mogelijkheden vandaag en neemt dan een beslissing. Met succes! Maar laat het beleid van je zuurverdiende centjes niet aan anderen over. Je hebt al een zware les geleerd in het verleden. In je carrière moet je geconcentreerd te werk gaan, om op die wijze je ambities te kunnen verwezenlijken. Sla geen hulp af. Laat desnoods iemand karweitjes voor je opknappen, omdat je er zelf geen tijd voor vindt!

Beeld: Sanne Bakker