Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Kreeft

Het gras lijkt altijd groener aan de overkant. Wees niet te goed van vertrouwen. Kijk goed uit je doppen voor je in zee gaat met die zelfverzekerde persoon. Let op waaraan je je centen uitgeeft! Laat je niet beïnvloeden. Je wilt zelf je eigen koers uitstippelen, al krijg je het verwijt dat je veel te impulsief te werk gaat. Word niet boos, of ga niet in een hoekje kniezen om zoveel onbegrip. Probeer te begrijpen waar de schoen wringt en hoe je hen kunt overtuigen van je gelijk!

Beeld: Sanne Bakker