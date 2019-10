Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Het is tijd om iets zuiniger te worden. Je hebt ontzettend veel kosten. Ook al moet je een boel dingen aanschaffen, het hoeft niet allemaal duur te zijn. Probeer wat geld te besparen door niet te snel iets te kopen, maar vergelijk eerst. Je zou best verrast kunnen worden door de verschillen. Je hebt het zelf misschien niet zo in de gaten, maar je hebt best wat invloed op de mensen om je heen. Sommigen zien je zelfs als een voorbeeld, maar dat zullen ze niet zo snel toegeven.

Beeld: Sanne Bakker