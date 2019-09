Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Je zou vandaag een onbedwingbare eetlust kunnen hebben of de snoeptrommel niet met rust kunnen laten. En dat terwijl je weet dat je daar morgen spijt van zult hebben. Je mag jezelf van tijd tot tijd gerust wat verwennen, maar sta ook stil bij wat er achter die snoeplust zit. Meestal gaat het om gevoelens die niet voldoende bevredigd worden. Wat ben je de laatste tijd in dit opzicht tekort gekomen? Het is vandaag het beste voor je om bepaalde personen te ontwijken.

Beeld: Sanne Bakker