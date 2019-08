Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Je partner heeft zin om zelf een zaakje op te zetten, maar je bent daar niet zo voor te vinden. Jij vindt dat je je energie in zaken moet steken, die wat opbrengen. Wat bij hem/haar consternatie veroorzaakt over zoveel wantrouwen in zijn/haar plannen. Op liefdesgebied moet er duidelijkheid komen, maar dan moet je wel met z’n tweeën zijn. Je slaagt er maar niet in om bepaalde zaken met je partner uit te praten. Zorg voor meer ontspanning, dan lukt het wel om openheid te creëren.

Beeld: Sanne Bakker