Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Je drang naar onafhankelijkheid is vandaag zeer groot. In je werk wil je meer verantwoordelijkheid en je eigen zin doen. Je maakt plannen om te tonen wat je in je mars hebt. Je streeft naar meer vrijheid in je leven, zodat je meer tijd krijgt om interessante en filosofische zaken te bestuderen. Het is nog niet te laat om het goed te maken tussen jou en je partner, al is het wel vijf voor twaalf. Je neemt je voor meer aandacht te besteden aan zijn of haar interesses.

Beeld: Sanne Bakker