Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Vandaag is het een mooie dag voor diepzinnige gesprekken. Het is toch heerlijk om werkelijk met iemand te praten. Ook is het een dag om iemand te verrassen, zo maak je deze dag helemaal positief. De mensen in je omgeving reageren leuk op je en je liefdesleven maakt ook een verrassende wending. De kans bestaat dat je vandaag een conflict krijgt met iemand in je omgeving. Wees allebei genuanceerd in jullie uitspraken, want waarschijnlijk bedoelen jullie hetzelfde.

Beeld: Sanne Bakker