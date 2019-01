Kookinspiratie nodig? Dit dagelijkse programma gaat je helpen

Van curry tot lasagne en AVG: zet jij iedere avond een lekker gerecht op tafel maar is het wel vaak van hetzelfde? 24Kitchen to the rescue, want met hun gloednieuwe programma kun je de nodige inspiratie opdoen om meer te variëren!

Niet iedereen heeft na een lange werkdag zin om de keuken in te duiken en uitgebreid te koken. Daarnaast is het best lastig om iedere dag weer iets nieuws te verzinnen. Bij 24Kitchen snappen ze dat maar al te goed en daarom hebben ze het programma ‘Wat Eten We Vandaag?’ in het leven geroepen.

Nieuwe recepten

Dankzij ‘Wat Eten We Vandaag?’ krijg je als kijker het hele jaar dagelijks een nieuw recept voorgeschoteld dat eenvoudig, snel en smakelijk is. Deze gerechten worden bereid door vertrouwde 24Kitchen-chefs als Hugo Kennis en Flair-columniste Miljuschka Witzenhausen, maar ook heeft een nieuw duo zich aangesloten bij de zender. Ter ere daarvan mochten Job en Perry afgelopen vrijdag dan ook als eersten plaatsnemen achter het fornuis om een chorizotortilla op tafel te zetten. Yum!

‘Wat Eten We Vandaag?’ is dagelijks te zien op 24Kitchen om 16.45 uur. De eerste afleveringen terugkijken? Dat kan hier.

Bron/beeld: 24Kitchen