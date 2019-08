Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Je passionele aard brengt je vandaag in moeilijkheden. Maak je niet druk over iemand die het niet eens is met je zienswijze. Je laat je nogal snel meeslepen door gevoelens. Je doen en laten zorgen voor opwinding in je omgeving, al is dat meestal zonder reden. Volgens jou dan toch. Neem meer afstand van de dingen. Je denkt eraan om je toe te leggen op één ding, terwijl je continu denkt aan de verschillende zaken die nog op stapel staan. Doe alles stap voor stap.

Geen Schorpioen, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker