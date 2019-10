Maandagavond was het tijd voor een nieuw programma op SBS6: na ‘Chateau Meiland’ werd de eerste aflevering van ‘Cultuurshock’ uitgezonden. Hierin was te zien hoe een Brabants gezin afreisde naar het ijskoude Siberië, om hun tijd door te brengen bij een gezin dat onderdeel uitmaakt van nomadenvolk de Nenetsen. Een bijzondere ervaring, maar hoe het drietal zich gedroeg, viel allesbehalve in de smaak bij de kijkers thuis.

In Cultuurshock is iedere maandag te zien hoe Nederlandse gezinnen hun koffers pakken en een week doorbrengen in een andere cultuur. De eerste aflevering gaat over de familie Wijtmans, bestaande uit moeder Lis, vader John en hun 18-jarige dochter Senna.

Omslag

Het gezin uit Eindhoven krijgt tijdens de reis onder meer te zien hoe het nomadenvolk normaal gesproken aan hun eten komt, wat tot kokhalsneigingen leidt bij het drietal. Daarnaast moeten ze hun behoefte doen in een gat in de grond, en slapen John, Lis en Senna in een tent gemaakt van rendierenhuid. En dat terwijl hun vakanties doorgaans naar de camping in Zuid-Frankrijk gaan, dus het is nogal een omslag voor de drie.

Lees ook

Huisvriendin ‘Chateau Meiland’ geeft duidelijkheid over ‘burn-out’



Respectloos

Kijkers van Cultuurshock zijn onder de indruk van het format van het programma, maar zijn minder te spreken over John, Lis en Senna. Het gezin wordt ‘respectloos’ en ‘negatief’ genoemd. “Leuk programma, maar wat een vervelende zeurende mensen”, wordt er dan ook getweet.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Vind dat gezin echt superaso qua uitlatingen en gedrag #cultuurshock — ♛ Pauly ♛👸🏽 (@PaulyGhiry) October 14, 2019

De familie mist een koelkast. Logisch als je in een omgeving bent waar je je eten en drinken niet koud kan houden 🙄#cultuurshock pic.twitter.com/IfxFqeNGAw — Irene Ooms 🍄 (@irene48929) October 14, 2019

Zo respectloos dat gelach om die kleding.. #cultuurshock — Hvemlj (@Harma81) October 14, 2019

Niet het meest intelligente volk. Respect mist op ieder vlak. #cultuurshock — DarcelM (@DarcelM8) October 14, 2019

#cultuurshock een horkerige familie die oeroude tradities niet kan verkroppen. En dat in een Floortje Dessing waardige setting. #Ondankbaarvolk — Bep v.h. Oosten (@v_bep) October 14, 2019

#cultuurshock leuk programma, maar wat een vervelende zeurende mensen. — Jasper de Jong (@jong_jasper) October 14, 2019

Dan ben je dankbaar dat je mee mag doen, heb dan ook respect voor de andere cultuur. #cultuurshock #sbs6 — Freddy Onderstal (@freddyonderstal) October 14, 2019

Ik krijg een cultuurshock van deze Brabo familie. Té erg 🙈🙉 #cultuurshock — Simone 🖤 (@Simone_deBoer) October 14, 2019

wat een aso familie #cultuurshock — Grim (@marckthuys) October 14, 2019

Daar krijg ik altijd een verkrampte bilnaad van…

Zo ondankbaar en respectloos….

Jammer…#cultuurshock — Patricia (@doemaariets_) October 14, 2019

Cultuurshock

Het programma Cultuurshock is een van de nieuwste aanwinsten van SBS6. Het seizoen bestaat uit zes afleveringen; iedere maandagavond om 21.30 uur wordt er eentje uitgezonden. Heb je de eerste gemist en wil je ‘m terugkijken? Dat kan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Talpa