Courgetti – ook wel zucchetti genoemd – is een slank alternatief voor pasta en minstens zo lekker. Het zijn dunne sliertjes gemaakt van het broertje van de komkommer, die je supersnel op tafel zet. Hoe? Courgetti maken doe je zo!

Courgetti maken

Een ideaal keukenhulpje voor het maken van courgetti is de zogeheten Spirelli. Tegenwoordig bestaan er een hoop verschillende varianten in meerdere prijscategorieën en hoef je er helemaal niet diep voor in de buidel te tasten. Je kunt er ook voor kiezen om een dunschiller te gebruiken en vervolgens de lange plakken courgette in dunne repen te snijden.

Courgetti koken

Rauw

Courgetteslierten kun je rauw eten, maar ook bakken of koken. Rauwe courgetti kun je gebruiken voor koude gerechten als een salade bijvoorbeeld.

Neem een koekenpan, voeg daar wat olijfolie aan toe en bak de slierten courgette op laag tot middelhoog vuur zo’n 2 à 3 minuten. Je kunt de slierten courgette ook opwarmen door ze op het laatste moment toe te voegen aan een pasta- of wokgerecht.

Kook de courgetti in water voor ongeveer 2 minuten en laat het vervolgens uitlekken in een vergiet.

