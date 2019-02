Column Miljuschka: ‘Liefde is als een gokverslaving. Je komt er nooit vanaf’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

De zoektocht

De grootste stap na kinderen krijgen is toch wel een huis kopen. Nou, laat ik dat nuanceren. Vooral het sámen een huis kopen. Helemaal als je al een keer gescheiden bent.

De gedachte om alles weer uit elkaar te moeten trekken als het mis gaat, is al verschrikkelijk. De gedeelde vrienden, de zorg voor de kids en hond, maar een samen gekocht huis maakt dat nog ingewikkelder. De financiële rompslomp die er mee gepaard gaat, is toch anders dan wanneer je huurt. Toch na lang testen en uitdagen, durfde mijn beschadigde ik dat aan met mijn lief. Uiteindelijk is liefde als een gokverslaving. Je komt er nooit vanaf. Dus go big or go home.

De zoektocht was bijna killing voor onze relatie. De wensenlijst was lang en gecompliceerd. Een beknopte onvolledige schets laat denk ik al zien waarom. Hij uit Brabant, ik uit Amsterdam. We wilden ruimte. Ik wilde niet te ver bij de stad vandaan, maar wel een moestuin. Het moest oud zijn, karakteristiek, maar niet vervallen en hopeloos. Hoge plafonds maar ook warmte qua uitstraling.

Ze zeggen dat een gemiddelde koper 3 huizen bezichtigt tot aan de koop. Wij hebben zeker het tienvoudige gezien. We hadden bijna bouwgrond gekocht in Aerdenhout. Het bod was al gedaan. Maar de paniek over of ik daar wel kon aarden, sloeg toe bij mij waardoor we in een ander dorp op onderzoek uitgingen.

Vrienden van ons hadden daar gewoond en een kind gekregen, de sfeer was in onze herinnering gemoedelijk. Je kunt de stad er bijna ruiken, wat in schril contrast staat met de rust en geborgenheid van het dorp.

Ik zat in die periode in het programma Dance dance dance. Dus gingen voor de training naar een huis binnen ons budget kijken. Het leek alsof we in een sketch terecht waren gekomen. De tuin was gedeeld, het tuinhuisje drie aan elkaar getimmerde planken met glas en lood er tegenaan gezet en het huis zelf was doordrongen met de geur van natte hond en sigaren. De makelaar excuseerde zich eerder dan dat hij het verkocht en gedesillusioneerd dropen we af.

Uit het veld geslagen door zo veel onverwachte lelijkheid en gebreken, mijmerde ik achter een kop koffie en een stuk appeltaart bij de plaatselijke kroeg. Ik wist het niet meer. Ik was er klaar mee. Dan maar lekker in mijn lieve kleine huurflat blijven. Die was toch altijd goed voor ons geweest. Nu moet je weten mijn vent een doorzetter is: een goede combo van 70 % labrador 30 % pitbull. Hij is de man die zich niet laat afzetten door een klantenservice of ergens te veel voor betaalt. Dus zat hij stug door te funda-en. Ver boven ons budget, dat wel.

De mengeling van hopeloosheid over een al bijna twee jaar durende zoektocht en een onwaarschijnlijk verlangen naar een plekje van ons, veroorzaakte een dappere daad naar hoogmoed. Een boerderij boven ons budget werd onze laatste – dat wisten we toen nog niet – bezichtiging. We konden nog net terecht na mijn danstraining.

We liepen de huiskamer in, die vroeger de koeienstal was. Houten balken, hoge plafonds en een open haard. We keken elkaar aan en wisten het. Het sloeg in als een full-house bij poker waar je je gezicht in de plooi moet houden voor de andere spelers – in dit geval de makelaar en verkopende partij. Dus we hebben al ons geld op zwart gezet, eten vaker bonen met rijst dan ons lief is om onze droom te verwezenlijken, maar wat ben ik dankbaar. Ik leef de droom.

