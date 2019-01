Met dit natuurlijke én spotgoedkope wondermiddel ontkalk je snel de waterkoker

Geen gebruik maken van chemische ontkalkers en geen zin in een sterke azijngeur in huis? Geen probleem. Voor het schoonmaken van de waterkoker is citroen je nieuwe beste vriend. Deze ontkalker is niet alleen natuurlijk en spotgoedkoop, hij ruikt ook nog eens lekker fris.

Een Australische vrouw probeerde dit trucje onlangs uit en was blij verrast met het resultaat. Op de Facebookpagina Mums Who Clean deelde ze een post met een aantal indrukwekkende voor- en nafoto’s, die al snel viral gingen. En terecht, want een paar schijfjes citroen blijken echt wonderen te kunnen doen. Bekijk de foto’s HIER. Een verbluffend resultaat, toch?

Weg met kalk

Volgens deze vrouw hoef je alleen maar een paar schijfjes citroen in de waterkoker doen en deze aan te zetten. Het eindresultaat: een frisse koker zónder kalk. Zo gemakkelijk kan het zijn!

Bron: Margriet.nl | Beeld: iStock