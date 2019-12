Voor Donna Hay is bakken als therapie: haar mindfulnessmoment. Ga op in deze recepten en hul jezelf in een laagje bloem. Daarna opeten is ook zeker geen straf. Zo maak je haar verrassende chocolade-stoutbierdonuts met chipotle-stoutbierkrokantjes.

Chocolade-stoutbierdonuts met chipotle-stoutbierkrokantjes

Nodig (voor zes stuks):

125 ml stoutbier

• 1 tl vanillepasta of -extract

• 335 g bloem, plus extra om te bestuiven

• 25 g cacaopoeder

• 75 g fijne kristalsuiker

• 2 tl gedroogde gist

4 eidooiers

20 ml mascarpone

40 ml slagroom

80 g ongezouten boter, in blokjes en zacht

90 g honing

120 g pure chocolade, fijngehakt

Voor de chipotle-stoutkrokantjes:

220 g fijne kandij- of ruwe rietsuiker

2 el stoutbier

3 chipotle chilipepers, fijngehakt

Bereiding:

Verhit het stoutbier en de vanille in een kleine sauspan op matig vuur tot het mengsel net warm is. Doe de bloem, cacao, kristalsuiker en gist in de mengkom van een keukenmachine. Draai op de middelste stand, met de deeghaak, tot een egale massa. Voeg het stoutmengsel en de eidooiers toe en draai tot alles net is gemengd. Klop in een bakje de mascarpone luchtig en voeg hier al mixende de slagroom aan toe en voeg de ontstane room en 50 g boter toe aan het mengsel, en draai 6-8 minuten of tot je een soepel deeg hebt. Leg het deeg in een ingevette kom, dek af met een vochtige theedoek en zet 1 uur op een warme plek, of tot het deeg in volume is verdubbeld. Bekleed een grote bakplaat met bakpapier. Rol het deeg op een licht bebloemd werkvlak uit tot een dikte van 1,5 cm. Steek met een ronde koeksteker van 8 cm, 6 rondjes uit het deeg. Leg met voldoende tussenruimte op de bakplaat. Verwijder met een licht met bloem bestoven ronde koeksteker van 4 cm het deeg uit het midden van ieder rondje. Laat de rondjes 30 minuten op kamertemperatuur staan, of tot ze zijn gerezen. Verwarm voor de krokantjes de oven voor op 180 °C. Doe de kandijsuiker, stout en chilipeper in een kom en roer tot alles net is gemengd. Verdeel het mengsel over een met bakpapier beklede bakplaat en zet 20 minuten in de oven of tot het goudbruin is. Laat hard worden en verkruimel het. Zet de donuts 8-10 minuten in de oven of tot ze gerezen zijn en goudbruin kleuren. Laat volledig afkoelen. Verwarm in een kleine sauspan op laag vuur de overige 30 g boter met de honing en chocolade 2-3 minuten of tot je een gesmolten, gladde massa hebt. Doop de bovenste helften van de donuts in dit chocoladeglazuur, strooi er de krokantjes over en dien op.

Nog meer fraaie feestgerechten vind in je Kerstmis van Donna Hay. € 24,95, unieboekspectrum.nl.

Dit recept komt uit Flair 51/52. De editie ligt t/m 24 december 2019 in de schappen. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen (of nabestellen) kan hier.