Dit zijn alle Chinese sterrenbeelden op een rij én de bijbehorende karaktereigenschappen

Het is alweer ruim een maand geleden dat wij 2019 inluidden, maar in China werd er van maandag op dinsdag feest gevierd. Dit jaar staat in het teken van het Varken, maar welke Chinese sterrenbeelden zijn er eigenlijk nog meer?

In totaal zijn er twaalf Chinese sterrenbeelden die ieder een jaar centraal staan. In 2019 is het dus het Varken, dat het stokje heeft overgenomen van de Hond; dat dierenteken komt over twaalf jaar weer terug.

Op een rij

Benieuwd naar de Chinese sterrenbeelden van jezelf, partner en kind(eren)? Flair heeft ze voor je op een rijtje gezet, plús de bijbehorende karaktereigenschappen:

1. Varken

1935: 04 februari 1935 – 23 januari 1936

1947: 22 januari 1947 – 9 februari 1948

1959: 8 februari 1959 – 27 januari 1960

1971: 27 januari 1971 – 15 februari 1972

1983: 13 februari 1983 – 1 februari 1984

1995: 31 januari 1995 – 18 februari 1996

2007: 18 februari 2007 – 6 februari 2008

2019: 5 februari 2019 tot en met 24 januari 2020

Varkens zijn erg betrouwbaar. Ze houden van luxe en kunnen daarom soms verwend overkomen. Het zijn gelukkige mensen en hebben een groot hart. Soms zijn ze iets te goedgelovig.

Eigenschappen: heel verstandig, goedbedoelend, gastvrij, driftig en defensief.

2. Rat

1936: 24 januari 1936 – 10 februari 1937

1948: 10 februari 1948 – 28 januari 1949

1960: 28 januari 1960 – 14 februari 1961

1972: 16 februari 1972 – 2 februari 1973

1984: 2 februari 1984 – 19 februari 1985

1996: 19 februari 1996 – 6 februari 1997

2008: 7 februari 2008 – 25 januari 2009

Ratten staan bekend als vrienden voor het leven. Ze vinden het lastig om zichzelf helemaal te geven, maar zodra ze gewend zijn, laten ze niet meer los. Het zijn over het algemeen perfectionistische mensen en kunnen soms een tikkeltje agressief worden als iets niet lukt.

Eigenschappen: charmant, lief, zelfverzekerd, recht-door-zee, bezitterig.

3. Os

1937: 11 februari 1937 – 30 januari 1938

1949: 29 januari 1949 – 16 februari 1950

1961: 15 februari 1961 – 4 februari 1962

1973: 03 februari 1973 – 22 januari 1974

1985: 20 februari 1985 – 8 februari 1986

1997: 07 februari 1997 – 27 januari 1998

2009: 26 januari 2009 – 13 februari 2010

De Os is een doorzetter. Mensen met dit Chinese sterrenbeeld kunnen iemand snel veroordelen en zien dingen vaak zwartwit. Zijn ze slechtgehumeurd, dan kun je beter uit hun buurt blijven.

Eigenschappen: geduldig, attent, leergierig, overmoedig, kritisch.

4. Tijger

1938: 31 januari 1938 – 18 februari 1939

1950: 17 februari 1950 – 5 februari 1951

1962: 5 februari 1962 – 24 januari 1963

1974: 23 januari 1974 – 10 februari 1975

1986: 9 februari 1986 – 28 januari 1987

1998: 28 januari 1998 – 15 februari 1999

2010: 14 februari 2010 – 2 februari 2011

Tijgers zijn leiders. Avontuurlijk ingesteld, niet erg om ergens alleen naartoe te gaan en impulsief: het zijn trekjes van de Tijger. Daarnaast kunnen ze direct en soms ietwat bezitterig zijn.

Eigenschappen: heel lief, avontuurlijk, haastig, roekeloos en hartstochtelijk.

5. Konijn

1939: 19 februari 1939 – 7 februari 1940

1951: 06 februari 1951 – 26 januari 1952

1963: 25 januari 1963 – 12 februari 1964

1975: 11 februari 1975 – 30 januari 1976

1987: 29 januari 1987 – 16 februari 1988

1999: 16 februari 1999 – 5 februari 2000

2011: 3 februari 2011 – 22 januari 2012

Konijnen zijn soms moeilijk te doorgronden. Ze zijn gevoelig en geliefd bij vrienden en familie, en hebben een goed geheugen. Wel zijn ze geneigd om voor problemen weg te lopen.

Eigenschappen: heel gevoelig, intelligent, een tikkeltje aanstellerig, bescheiden en tactvol.

6. Draak

1928: 23 januari 1928 – 9 februari 1929

1940: 08 februari 1940 – 26 januari 1941

1952: 27 januari 1952 – 13 februari 1953

1964: 13 februari 1964 – 1 februari 1965

1976: 31 januari 1976 – 17 februari 1977

1988: 17 februari 1988 – 5 februari 1989

2000: 6 februari 2000 – 23 januari 2001

2012: 23 januari 2012 – 9 februari 2013

Ben je een Draak, dan doe je dingen vaak eerst voordat je erover na hebt gedacht. Ze zijn recht voor hun raap, beschermend en zelfverzekerd. Daarentegen willen ze wél graag telkens weer de bevestiging dat hun partner dat ze geliefd zijn.

Eigenschappen: enthousiast, veeleisend, energiek en emotioneel.

7. Slang

1929: 10 februari 1929 – 29 januari 1930

1941: 27 januari 1941 – 14 februari 1942

1953: 14 februari 1953 – 2 februari 1954

1965: 2 februari 1965 – 20 januari 1966

1977: 18 februari 1977 – 6 februari 1978

1989: 6 februari 1989 – 26 januari 1990

2001: 24 januari 2001 – 11 februari 2002

2013: 10 februari 2013 – 30 januari 2014

Slangen zijn mysterieus en vinden het moeilijk om hun gevoelens te tonen. Wel willen ze graag liefde en aandacht krijgen. Echte doorzetters zijn het sowieso; ze gaan door tot hun doel bereikt is.

Eigenschappen: behulpzaam, ordelijk, wispelturig, grappig en een slechte verliezer.

8. Paard

1930: 30 januari 1930 – 16 februari 1931

1942: 15 februari 1942 – 4 februari 1943

1954: 03 februari 1954 – 23 januari 1955

1966: 21 januari 1966 – 8 februari 1967

1978: 7 februari 1978 – 28 januari 1979

1990: 27 januari 1990 – 14 februari 1991

2002: 12 februari 2002 – 31 januari 2003

2014: 31 januari 2014 – 18 februari 2015

Paarden zijn oplossingsgericht. Daarnaast zijn ze loyaal maar niet goed in het bewaren van geheimen, terwijl ze wél alles willen weten. Als het lastig wordt, haken ze al gauw af.

Eigenschappen: harde werker, veeleisend, getalenteerd, humeurig, levendig.

9. Schaap (of Ram of Geit)

1931: 17 februari 1931 -5 februari 1932

1943: 05 februari 1943 – 24 januari 1944

1955: 24 januari 1955 – 11 februari 1956

1967: 9 februari 1967 – 29 januari 1968

1979: 29 januari 1979 – 15 februari 1980

1991: 15 februari 1991 – 3 februari 1992

2003: 1 februari 2003 – 21 januari 2004

2015: 19 februari 2015 – 7 februari 2016

Schapen zijn echte natuurmensen. Daarnaast zijn ze creatief, perfectionistisch en een tikkeltje onzeker. Ze kunnen niet goed tegen druk en willen graag beschermd worden.

Eigenschappen: creatief, romantisch, behulpzaam, pessimistisch, eerlijk.

10. Aap

1932: 06 februari 1932 – 25 januari 1933

1944: 25 januari 1944 -12 februari 1945

1956: 12 februari 1956 – 30 januari 1957

1968: 30 januari 1968 – 16 februari 1969

1980: 16 februari 1980 – 4 februari 1981

1992: 4 februari 1992 – 22 januari 1993

2004: 22 januari 2004 – 8 februari 2005

2016: 8 februari 2016 – 27 januari 2017

Apen staan graag in het middelpunt van de belangstelling. Het zijn vrolijke mensen en praten altijd wel mee. Ze houden van uitdagingen en denken in oplossingen in plaats van problemen.

Eigenschappen: sympathiek, trouw, creatief, onzeker, prikkelbaar.

11. Haan

1933: 26 januari 1933 – 13 februari 1934

1945: 13 februari 1945 – 1 februari 1946

1957: 31 januari 1957 – 17 februari 1958

1969: 17 februari 1969 – 5 februari 1970

1981: 5 februari 1981 – 24 januari 1982

1993: 23 januari 1993 – 9 februari 1994

2005: 9 februari 2005 – 28 januari 2006

2017: 28 januari 2017 – 15 februari 2018

Mensen met het Chinese sterrenbeeld Haan zijn direct en zeggen waar het op staat. Ze zijn gek op kleding en vinden het dan ook belangrijk om hier (én aan hun haar) veel tijd en geld te besteden. Hanen willen nu eenmaal goed voor de dag komen.

Eigenschappen: openhartig, moedig, pietluttig, ijdel, charmant.

12. Hond

1934: 14 februari 1934 – 3 februari 1935

1946: 02 februari 1946 – 21 januari 1947

1958: 18 februari 1958 – 7 januari 1959

1970: 6 februari 1970 – 25 januari 1971

1982: 25 januari 1982 – 12 februari 1983

1994: 10 februari 1994 – 30 januari 1995

2006: 29 januari 2006 – 17 februari 2007

2018: 16 februari 2018 – 4 februari 2019

Honden willen graag het laatste woord hebben en vinden het lastig om iemand gelijk te geven. Ook klagen ze graag en trekken ze zich er veel van aan hoe anderen over hen denken. Thuis tijd doorbrengen is belangrijk voor de Hond en familie staat dan ook altijd op de eerste plek.

Eigenschappen: trouw, geduldig, enthousiast, inflexibel, angstig.

