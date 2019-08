Je leeft weken, maanden en soms zelfs jaren toe naar je bruiloft. Er gaat immers een hoop spanning aan vooraf en het kost bovendien de nodige voorbereiding. Maar wat als de grote dag voorbij is? Ook dan is er volgens Iris Decreus, oprichtster van House of Weddings, nog genoeg te doen.

Genieten

Om nog even na te genieten kun je de dag na je huwelijk nog een moment plannen met je ouders en getuigen, zoals een kater-brunch of een gezellige barbecue. “Dat is de ideale manier om nog even alle herinneringen te overlopen en te koesteren”, zegt ze tegen HLN.

Mini honeymoon

Quality time is een must om nog na te praten over het huwelijksfeest. Vertrek je niet meteen op huwelijksreis? Plan dan een minimoon en trek eropuit met je partner. De perfecte manier om herinneringen op te halen.

Trouwfoto’s

Wil je een fotoalbum? Maak er dan zo snel mogelijk werk van. Als je zelf een album maakt, kun je je daar het beste niet te lang mee wachten, want dan komt het er niet meer van. Je kunt er ook voor kiezen om het aan de fotograaf te vragen. Hij of zij heeft de hele dag met jullie beleefd en kent precies de mooie momenten die in het album horen.

Breng alles terug

Niet heel romantisch, maar het moet wel gebeuren. “De meeste dingen die je huurt of leent, moet je weer terugbrengen”, aldus Iris. “Dat kan gaan van tafels en stoelen tot vazen, bloempotten en kaarshouders. Meestal mag je van de bloemist nog even de vazen met boeketten bijhouden, tot de bloemen verwelkt zijn.”

Bedankjes

Het is vaak een gewoonte om iedereen te bedanken. Heb jij je vriendin ingeschakeld als ceremoniemeester of bruidsmeisje? En waren je broers of zussen getuigen? Dan zullen ze het leuk vinden als je ze extra bedankt door een etentje of gezellige avond met elkaar te organiseren. Je kunt er ook voor kiezen om je gasten achteraf een kaartje sturen.

Project

Na maanden aan voorbereiding is de kans is groot dat je last krijgt van een after wedding dipje. De beste manier om te vermijden dat je in een zwart gat valt, is door een nieuw project te bedenken. Bijvoorbeeld de huwelijksreis. Zijn jullie al op honeymoon geweest? Dan is dit ook het perfecte moment om een kamer opnieuw te decoreren of je tuin onder handen te nemen.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock