Televisiekijkend Nederland kan weer genieten van een hoop nieuw kijkvoer. Zo zaten er maar liefst 970.000 fans van ‘Chateau Meiland’ klaar voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen en het moge duidelijk zijn dat het wachten rijkelijk beloond werd. Het was weer lachen, gieren, brullen en vooral de ‘wenkbrauwenavond’ bleek een hit.

De Meilandjes hebben het ontzettend druk met hun Chateau Marillaux, maar tussendoor vergeten de realitysterren zeker geen tijd voor zichzelf te nemen. Martien vertelt in de seizoensopener dat-ie twee keer per jaar een ‘wenkbrauwenavond’ doet met de familie. “Je knapt er enorm van op”, klinkt het. Ze epileren dan niet alleen elkaars wenkbrauwen, maar verven ze ook. De boel moet alleen wel even intrekken, wat ertoe leidt dat Martien sans gêne rondloopt door het chateau.

Dat de flamboyante Martien met zwarte wenkbrauwverf door het chateau wandelt, zorgt voor grote hilariteit bij zijn gasten. En ook op Twitter gaat het los. “Wat een giller!”, luidt een van de vele reacties. “Wenkbrauwenavond! Hilarisch.”

HAHAHA IK HOU VAN DEZE MAN #wenkbrauwavond #chateauMeiland pic.twitter.com/Tf0HRhjrmd — jaco – spa in 5 days (@jacobinevdb) August 26, 2019

Samen met je vader en moeder je wenkbrauwen verfen.✔Check..☺😂😚Loveit..#chateauMeiland — tielman77 (@Curlydelicious) August 26, 2019

Wat een heerlijke aflevering was het weer. Heb weer gegierd! 😂 #chateauMeiland pic.twitter.com/CJzRviwRTK — Eric van Tok (@Ericossie) August 26, 2019

Wanneer de nieuwe schoonheidsspecialiste uit de straat voor het eerst je wenkbrauwen heeft gedaan. #chateauMeiland pic.twitter.com/blAjg94QNO — Niels (@Nielsvdr) August 26, 2019

Ik, nu de aflevering alweer is afgelopen en we een week moeten wachten tot de volgende #chateauMeiland pic.twitter.com/HdSbuRRUzP — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) August 26, 2019

2x in het jaar “wenkbrauwenavond”. Wat geniaal. Wie maakt het Facebook evenement aan? #chateaumeiland pic.twitter.com/31KE8xQ5bE — Anne Kruijsen (@AnneHvNL) August 26, 2019

Ohhh die facelift scène 😂😂😂. Dat doe ik dus altijd met mijn vetjes voor de spiegel. #chateauMeiland — suckerforsarcasm❤ (@joyce_soer) August 26, 2019

In de nieuwe afleveringen zal onder meer te zien zijn hoe de familie Meiland verder gaat met de verbouwingen van het huis en de tuin, maar óók al de eerste gasten ontvangt. Daarnaast steken ze de handen uit de mouwen om de eerste bruiloft op bij Chateau Marillaux te organiseren.

In eerste instantie werden Martien en zijn vrouw Erica bekend door het programma Ik vertrek, waarin het stel een kasteel omtoverde tot een succesvol hotel. Dit hielden de twee niet al te lang vol; wegens heimwee keerden ze na twee jaar weer terug naar Nederland.

Bron: Twitter | Beeld: still