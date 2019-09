Kijkers ‘Chateau Meiland’ lachen zich rot om de ‘cracottes’ van Martien

Maandagavond, ‘Chateau Meiland’-avond. Iedere week hebben fans van het programma weer een hoop te lachen en ook dit keer was het weer raak. Maar liefst 1,2 kijkers zaten voor de buis en lagen vooral dubbel om één ding: het gebrekkige Frans van Martien.

Het is altijd een grote droom geweest van Martien om een succesvolle chambres d’hôtes op te zetten in Frankrijk. Zo gezegd, zo gedaan, maar de taal beheerst hij nog niet even goed. Met handen en voeten komt hij een heel eind, al verspreekt hij zich ook regelmatig. En da’s precies waar kijkers van Chateau Meiland zo van genieten.

Cracottes, carottes

Wanneer hij de worteltjes opschept in de laatste aflevering, gaat het ‘mis’. Hij noemt het namelijk cracottes in plaats van carottes. “Ja, cracottes zijn wortels in het Frans”, horen we de eigenaar van Chateau Marillaux zeggen. “Heerlijk, die wortelen van Martien”, grapt een fan op Twitter. Een ander komt ook niet meer bij: “Wortels in het Frans. Veeg me op.”

Wortels in het Frans. Veeg me op. #chateauMeiland pic.twitter.com/1JkNegrV2s — Anne van de Swaluw (@annevdswaluw) September 16, 2019

Kwen in plaats van coin, cracottes in plaats van carottes, sallamanger in plaats van salle à manger… Het Frans van Martien is echt om te janken en toch blijven we kijken 😂#zelfkastijding #chateauMeiland — Michel… 🇳🇱🇫🇷 (@michelCvisser) September 16, 2019

Zei hij nou serieus dat wortelen cracottes zijn in het Frans?? Ik bescheur me deze aflevering 🤣🤣😱#ChateauMeiland — Jennifer Boon (@boon_jennifer) September 16, 2019

Wanneer je crackers bij het petit déjeuner hebt besteld, maar iets anders krijgt. #chateauMeiland pic.twitter.com/osFQoQeLoI — Femke T. (@F_MK__T) September 16, 2019

Mag hopen dat de gasten wel een beter menu voorgeschoteld krijgen dan cordon bleu, entrekot, mayonaise en cracottes .#chateauMeiland pic.twitter.com/F0lUZzPYKk — Femke T. (@F_MK__T) September 16, 2019

Heerlijk die Franse wortelen van Martien. #chateauMeiland pic.twitter.com/3EhREOdQmw — Martijn van Gerwen (@MartvGerwen) September 16, 2019

“Cracottes, ja, dat zijn wortels in het Frans.” I can’t. 🤣🤣🤣 #chateauMeiland — LF (@LeraresFrans) September 16, 2019

Seizoen 2

In de nieuwe afleveringenreeks is onder meer te zien hoe de familie Meiland verder gaat met de verbouwingen van het huis en de tuin, en de eerste gasten ontvangt. Daarnaast steken ze de handen uit de mouwen om de eerste bruiloft bij Chateau Marillaux te organiseren.

Ik vertrek

In eerste instantie werden Martien en zijn vrouw Erica bekend door het programma Ik vertrek, waarin het stel een kasteel omtoverde tot een succesvol hotel. Dit hielden de twee niet al te lang vol; wegens heimwee keerden ze na twee jaar weer terug naar Nederland.

‘Chateau Meiland’ wordt iedere maandag om 20.30 uur bij SBS6. Heb je de aflevering gemist en wil je ‘m terugkijken? Dat kan hier.

