Wijnen, wijnen: ‘Chateau Meiland’ onder vuur wegens alcoholgebruik

Wijnen, wijnen, wijnen! Zelfs als je ‘Chateau Meiland’ nog nooit gezien hebt, weet je waarschijnlijk dat dit het motto is van de flamboyante Martien. Maar dat de flessen wijn soms ’s ochtends al op tafel komen te staan en er zo vaak gedronken wordt in het programma, vinden anti-alcohol-organisaties niets meer dan zorgelijk.

“Het is opvallend hoe wijn gepromoot wordt”, begint Wim van Dalen van Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Floor van Bakkum, werkzaam bij Jellinek (een van de grootste instellingen voor verslavingszorg in Nederland), kan het daar alleen maar mee eens zijn. “Ik vind 11.30 uur nogal vroeg om te beginnen met alcoholgebruik”, zegt ze in RTL Boulevard. “Ik denk ook niet dat mensen dagelijks zouden moeten drinken, dus ik schrik daar wel van.”

Voorbeeldfunctie

Waar anti-alcohol-organisaties zich zorgen om maken, is dat kijkers sneller naar de fles zullen grijpen door het programma. “Zien drinken doet drinken”, legt Van Bakkum uit. “Dit soort programma’s zetten dan ook aan om meer te gaan drinken. Men vindt het dan normaler om later zelf ook te gaan drinken en veel te drinken. En ook vroeger te beginnen met drinken.”

Riskant

En dat terwijl alcoholgebruik veel risico’s met zich meebrengt. “Het is potentieel verslavend en kankerverwekkend”, waarschuwt Van Dalen. “Je moet er heel voorzichtig en verstandig mee omgaan. Zoals dat in deze serie gebeurt, is dat volstrekt onverstandig en riskant.”

Invloed

Wim is zich ervan bewust dat Chateau Meiland niet het enige programma is waarin de alcohol rijkelijk vloeit. “Daarvoor geldt hetzelfde”, stelt hij. “Er moet goed gerealiseerd worden welke invloed het heeft op mensen.”

Hard gewerkt

Talpa ziet het alcoholgebruik van de Meilandjes niet als een groot probleem. “In Chateau Meiland ontspant Martien met zijn familie af en toe met een glaasje wijn na hard werken. Dat noemen ze hun ‘wijnen, wijnen, wijnen’-momentje ter afronding van een zware klus”, klinkt de reactie. “Dit valt wat ons betreft allemaal onder de categorie verantwoorde consumptie en heeft niets te maken met excessief alcoholgebruik of het aanzetten daartoe.”

Lees ook

Huilen van het lachen: Martien Meiland doet boekje open over passies náást wijn



Chateau Meiland

Het tweede seizoen van Chateau Meiland is wekelijks te zien op maandagavond bij SBS6. Daarnaast is de ster van de serie, Martien, de komende weken te zien in Ranking the Stars, dat elke woensdag om 20.30 uur bij RTL5 wordt uitgezonden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Talpa