Hilarisch: kijkers ‘Chateau Meiland’ genieten volop van eerste aflevering

Begin maart werd bekend dat het populaire ‘Ik Vertrek’-koppel Martien en Erica een eigen realityshow zouden krijgen op SBS6 en maandagavond was het moment eindelijk daar. De eerste aflevering van ‘Chateau Meiland’ werd uitgezonden en dat zorgde voor een hoop gelach én smeekbedes op Twitter.

Bijna een half miljoen kijkers zaten gisteravond klaar voor de eerste uitzending van Chateau Meiland, met de familie – je raadt het al – Meiland in de hoofdrol. Zij hebben huis en haard achtergelaten om in Frankrijk een nieuw bestaan op te bouwen.

Kasteel

De excentrieke Martien en zijn partner Erica zijn vertrokken naar Limoges, samen met dochter Maxime, kleindochter Claire en huisvriendin Caroline. Hier hebben ze een verwaarloosd kasteel weten te vinden dat ze proberen om te toveren tot een chambres d’hôtes met vijf kamers, een zwembad en trouwlocatie.

Kibbelen

Wat duidelijk moge zijn, is dat het kasteel uit 1870 flink onder handen genomen moet worden en daar kunnen de kijkers thuis enorm om lachen. Op Twitter wordt vooral ‘het gezeur’ benoemd en wordt duidelijk dat er nu al een hoop fans van Chateau Meiland zijn. Degenen die het programma hebben gezien, vragen zich zelfs af of het niet iedere avond uitgezonden kan worden in plaats van alleen op maandag. Zo schrijft de één een smeekbede aan John de Mol en laat een ander weten zich “nu al te verheugen op de volgende aflevering”. Lees mee!

Aflevering gemist? Je kunt 'm hier terugkijken.

Beste @JohndeMol1 kan dit briljante program niet iedere dag om half 9 op ff beeldbuis.. dank dank #ChateauMeiland — L O E S (@loesmentink) 20 mei 2019

In tijden niet zo gelachen #chateauMeiland geweldig!! — Marion ter Haar (@MarionterHaar) 20 mei 2019

Dit was weer het gouden uurtje op de maandagavond. Verheug me alweer op de volgende aflevering😀 #chateaumeiland — Helga (@DmDutchhm0709) 20 mei 2019

Tranen met tuiten bij het kijken naar #chateaumeiland

Heerlijk! 😂 — Anne (@AnneStrik) 20 mei 2019

Nou het is toch wat…half 10, geen sleutel, waterpokken…maar wel een sjatoo…..#chateauMeiland 🤣🤣🤣 — Diane Westerduin (@daantje69) 20 mei 2019

Is hilarisch. Love iT #chateauMeiland Hij uit de kast. Trouwt drie keer met zijn ex vrouw. Geweldig stel! Hij scheld alles bij elkaar. Zure oma die achterblijft. Agressieve pitbull. Je verzint het niet! Heerlijk. U will love it. — Jacqueline (@JacquelineMalta) 20 mei 2019

#chateaumeiland mijn nieuwe guilty pleasure op maandagavond. — Philip Salomé (@iPhil8) 20 mei 2019

#chateaumeiland Geweldig genoten ! Moet ik nu echt n week wachten op de volgende aflevering ?

Beetje jammer….. — anita habets (@habets_p) 20 mei 2019

Wat ‘n heerlijke soap! En dan vooral de hysterie van Martien! #ChateauMeiland #SBS6 — Rob van den Broek (@rjlvandenbroek) 20 mei 2019

Opnieuw getrouwd

Martien en Erica vormen misschien wel het bekendste Ik Vertrek-koppel ooit. Ruim tien jaar na hun eerste emigratie naar Frankrijk durven ze het opnieuw aan. “Over tien jaar doen we het niet meer, dus dit was het moment”, vertelde Martien eerder aan Shownieuws. Tijdens hun deelname aan de serie Ik Vertrek verhuisde het koppel naar Frankrijk om daar een bed & breakfast te starten. De relatie liep helaas stuk en de twee keerden terug naar Nederland. Martien kondigde zijn coming-out aan en ook Erica vond een nieuwe liefde. Toch trouwde het stel in januari opnieuw nadat bleek dat niet zonder elkaar konden.

