Gasten én kijkers onder de indruk: ‘Chateau Meiland’ éindelijk geopend!

TV-kijkend Nederland krijgt een overdosis Frankrijk voorgeschoteld deze zomer. Het WK vrouwenvoetbal dat in het land gehouden werd, is nét afgelopen, de Tour de France is inmiddels in volle gang én het televisieprogramma ‘Chateau Meiland’ is ook al weken een hit. Van dat laatste kijkcijferkanon was gisteren een bijzondere aflevering te zien: na honderd lange dagen klussen konden Martien en Erica eindelijk het eindresultaat laten zien.

‘Schokkende’ scène

Na dagen hard werken en veel stress arriveren in deze aflevering de dierbaren van de familie. Maar voordat de burgemeester ‘Chateau Marillaux’ komt openen, is er natuurlijk nog wat werk aan de winkel. Martien gaat zelf aan de slag met een lampje in de badkamer, maar dat loopt niet helemaal goed af. Hij denkt het wel zonder boren en pluggen te kunnen doen, maar krijgt dan een flinke stroomstoot. Schrikken voor Martien, maar de kijkers konden er hartelijk om lachen.

Koekenbakkers

Ook in de keuken zorgden Carolien en Martien voor een hilarisch moment. De twee gaan aan de slag met het bakken van een appeltaart, maar hebben eigenlijk nèt te weinig van het recept genoteerd. Het resultaat: te veel cognac, appels die niet netjes liggen en als je denkt dat het niet erger kon worden, stellen ze de kookwekker ook nog in op de verkeerde dag. Gelukkig is Martien er nog niet op tijd bij.

Helemaal gelukkig

De appeltaart (voor zover je het resultaat een appeltaart kunt noemen) is klaar en de eerste gasten arriveren. Na al die maanden hard werken, doet het Martien goed dat hij positieve reacties van de gasten krijgt. “Weet je wat ze zeiden toen ze in de kamer stonden? Ze vonden het net een balzaal. Daar word ik helemaal gelukkig van!”, riep hij vrolijk. De kijkers zijn bijna net zo gelukkig en trots als hij als ze het eindresultaat zien:

Je MOET toch wel van hem houden #chateauMeiland pic.twitter.com/AayXV9DEpZ — dinelecoeur (@dinelecoeur) July 8, 2019

Chateau Meiland is officieel geopend! 🎉🎉🎉#ChateauMeiland — Chateau Meiland (@ChateauMeiland) July 8, 2019

Heb er een GIF van gemaakt. Mijn eerste zelfgemaakte GIF ooit trouwens. #konhetnietlaten #zucht #chateauMeiland pic.twitter.com/2ssRsegoGV — Yvonne van der Wal (@Yvanderwal) July 8, 2019

Ik vind die mensen leuk. Stuk voor stuk. En wat een waar paleisje is het geworden! #wilikheen #ChateauMeiland @SBS6 — Rob van den Broek (@rjlvandenbroek) July 8, 2019

Mag wat mij betreft elke dag op tv komen, wat een geweldig programma! #chateauMeiland — Mabon (@Tiswat57) July 8, 2019

Ik HOU van deze mensen !! Respect voor al het werk en doorzettingsvermogen die ze tonen. Het is fabulous geworden. 😍 . Gefeliciteerd met jullie prachtige kasteel. Top gedaan . #chateaumeiland — Eucalypta (@Franciska323) July 8, 2019

Je kunt er van vinden wat je wilt, het kan je smaak niet zijn, je kunt commentaar hebben op de personen (had ik soms ook), voorlopig hebben ze in 100 dagen meer voor elkaar gekregen dan menigeen in 100 jaar… #chapeauMeiland #chateauMeiland — Hans Colijn (@Hans1960) July 8, 2019

#chateauMeiland wanneer ik hoor dat er nog een aflevering komt pic.twitter.com/ZtGYveJvx0 — Ľars (@huinink_lars) July 8, 2019

