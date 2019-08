Gloednieuwe ’13 Reasons Why’-trailer schept chaos: íedereen kan de moordenaar zijn

Twee weken geleden gooide Netflix uit het niets de eerste, onheilspellende trailer van een nieuw seizoen ’13 Reasons Why’ online. Eén van de hoofdpersonages, Bryce Walker, bleek seizoen twee schokkend genoeg niet te hebben overleefd. Met nog slechts één week te gaan voor de release, is er zojuist een tweede trailer gedeeld. De chaos is compleet.

Grimmig 2.0

De grote vraag na het zien van de eerste trailer was: wie is er verantwoordelijk voor de dood van Bryce? De nieuwe beelden onthullen dat dat antwoord niet zomaar gegeven is. Letterlijk íedereen lijkt een motief te hebben… Juist, het wordt weer grimmig 2.0 in de nieuwe reeks.

De tekst gaat verder onder de video.

Laatste seizoen

Netflix maakte onlangs bekend dat de serie stopt na vier seizoenen. De productie voor de laatste reeks is al begonnen, maar wanneer deze verschijnt, zal ongetwijfeld net zo goed geheim gehouden worden als de release van de komende serie.

Lees ook

‘Hannah Baker’ uit ’13 Reasons Why’ binnenkort te zien in nieuw Netflix-avontuur

Zelfmoord van Hannah

Het eerste seizoen van de serie, gebaseerd op het gelijknamige boek, vertelt het verhaal van tiener Hannah die na pesterijen en persoonlijke problemen besluit zelfmoord te plegen. Haar klasgenoten reageren geschokt en een aantal worstelen met schuldgevoelens vanwege het deelnemen aan pesterijen. De serie kreeg veel goede recensies, maar daarnaast ook kritiek vanwege een aantal gewelddadige- en verkrachtingsscènes. Netflix voegde vervolgens een waarschuwing toe, voorafgaande aan het afspelen van de show. De serie werd een grote hit, met name onder jongeren. De heftige zelfmoordscène uit de eerste reeks werd vorige maand aangepast.

Het nieuwe seizoen is vanaf 23 augustus te bingen op Netflix.

Denk je aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open, ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Youtube | Beeld: Still