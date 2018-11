Kattenvrouwtjes opgelet: Cat Monopoly is hét kerstcadeau van je dromen

Na de ‘Friends’-editie van Trivial Pursuit en ‘Stranger Things’ Monopoly hebben we nog een bijzonder spel voor je in de aanbieding. Cat Monopoly, ook wel ‘Cat Opoly’ genoemd, is de droom voor iedere kattenliefhebber. Het bordspel werkt hetzelfde als de gewone Monopoly, maar staat volledig in het teken van je favoriete huisdier.

Zo kun je in plaats van huizen verschillende soorten katten kopen. Horen wij daar het meest perfecte kerstcadeau ooit?

Cat Opoly

Verzamel al je favoriete soorten katten en kies een ‘katachtige’ pion, zoals een blikje sardines, een bolletje wol of een muis. Maar pas op voor de op de loer liggende ‘kat-astrofes’ en ‘hondenbelasting’. Het spel is te koop via Amazon.de voor een redelijke prijs van 40,80 euro, mét gratis verzending. Wij weten al wat er op jouw verlanglijstje staat.

Dog Opoly

Geen fan van katten? Ga dan voor de hondenversie van het spel, ‘Dog Opoly’. Het bordspel werkt precies hetzelfde, alleen dan met honden. Zo kun je een pion kiezen van hondenvoer, een kat of zelfs een postbode, en koop je al jouw favoriete hondenrassen. Dog Opoly kost 42,02 euro en is wederom te bestellen via Amazon.de.

Bron: Good Housekeeping | Beeld: Getty Images, Amazon