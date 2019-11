Oude bekende keert na 20 jaar terug in ‘GTST’ en belooft Meerdijk ‘flink op te schudden’

De makers van ‘GTST’ gaan het duidelijk over een andere boeg gooien. Ze lijken gehoor te geven aan kijkers die genoeg hebben van de ‘puberpersonages’ door twee jonge acteurs uit de soap te schrijven en weten daarentegen oude inwoners van Meerdijk weer terug te lokken naar het soapdorp. Zo duikt Cas Jansen, voor fans van de serie beter bekend als Julian Verduyn, binnenkort weer op.

De 42-jarige acteur bevestigt aan RTL Boulevard dat hij weer in de huid kruipt van zijn GTST-personage. “Het is waar, Julian is back in Meerdijk. Hij gaat Meerdijk behoorlijk opschudden”, belooft Cas. “Ik vind het superleuk en heb er veel zin in.”

Wereldreis

Cas speelde de rol van 1996 tot 1999. Zijn personage vertrok samen met Jessica Harmsen (gespeeld door Katja Schuurman) op de motor om een wereldreis te maken.

Nóg een bekend gezicht

Cas is niet de enige oude bekende die is opgetrommeld door de makers van GTST. Eerder deze maand werd bekend dat Wilbert Gieske (73) ook terugkeert naar Meerdijk. Dat moet in november nog gaan gebeuren, gezien de acteur al te zien was in de nieuwste maandtrailer. Hij keert na enkele jaren afwezigheid terug.

Komen en gaan

Waar Cas Jansen en Wilbert Gieske juist weer terugkomen naar Meerdijk, werd eerder deze week bekend dat twee andere acteurs juist het veld moeten ruimen. Rover Dekker (Floris Bosma) en Kimberly Sanders (Britt Scholte) nemen gedwongen afscheid van GTST, zo onthulde de 22-jarige actrice met een emotionele post op Instagram.

