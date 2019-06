Iedereen heeft er tegenwoordig wel (minstens) één in de kast liggen: een canvas tas. Superhandig als je boodschappen gaat doen, maar of je echt zo duurzaam bezig bent met zo’n ding, gezien je nauwelijks tot geen plastic tasjes meer gebruikt? Geloof het of niet, maar dat valt dus vies tegen.

Waar je tot 2016 bijna overal een gratis plastic tasje bij je aankopen kreeg, zijn we er nu aan gewend om onze eigen – vaak katoenen – shopper mee te nemen als we boodschappen gaan doen. Het gebruik van plastic tassen is dan ook flink afgenomen en de canvas tas zit daarentegen in de lift. Sinds de invoer van het verbod op gratis plastic tassen heeft de stoffen variant een online groei doorgemaakt van zo’n 100 procent.

Veertig keer douchen

Als je denkt goed bezig te zijn met zo’n canvas tas, gaat het volgende je waarschijnlijk enorm verrassen. Uit onderzoek naar de milieu-impact van verschillende soorten draagtassen scoort de canvas tas namelijk niet heel goed. Om katoen te verbouwen is er namelijk veel landbouwgrond en water nodig, zó veel dat één zo’n tas gelijk staat aan ongeveer veertig (!) douchebeurten. Tel daarbij op dat je er waarschijnlijk tig in de kast hebt liggen en voilà, dan valt het vies tegen hoe duurzaam de shoppers zijn.

Maar…

Er is gelukkig een ‘maar’. Wanneer je een canvas tas vaker dan 75 keer gebruikt, wint-ie het van de plastic tas. Maar ook daar is weer een ‘maar’ op te verzinnen, want waarschijnlijk slingeren er zo veel van die tasjes in huis, dat je er hooguit eentje zo vaak (hebt) gebruikt. Belangrijk is dus om je canvas tas zo vaak mogelijk te hergebruiken en de exemplaren die je niét gebruikt, weg te geven aan bijvoorbeeld je moeder, vriendin of zus. Er is altijd wel iemand die er eentje nodig heeft, toch?

