Zwijmelen: eerste trailer Sophie Kinsella-verfilming ‘Can You Keep A Secret’ online

Bijna iedere vrouw heeft op vakantie weleens een boek verslonden van chicklit-koningin Sophie Kinsella. Ook dol op haar romantische page turners? Na de bioscoophit ‘Confessions of a Shopaholic’ is er nu een tweede boek van de schrijfster verfilmd: ‘Can You Keep A Secret’ (‘Hou je mond!’ in het Nederlands) verschijnt binnenkort op het witte doek.

Vliegangst-risico’s

In een nieuw verschenen trailer van de film maken we kennis met Emma. Vliegen is niet haar grootste hobby en wanneer ze tijdens een vlucht met hevige turbulentie in paniek raakt en denkt dat het einde nabij is, rakelt ze ongefilterd plots al geheimen op aan de onbekende knapperd naast haar. Dat ze denkt dat ze nog nooit echt verliefd is geweest, wel zou willen hoe het is om een piemel te hebben en… betwijfelt of ze wel een g-spot heeft.

Lekker dan

Niks aan het handje, die zie je nooit meer terug. Zóu je denken. Helaas voor Emma blijkt haar medepassagier de nieuwste aanwinst te zijn van het bedrijf waar ze werkt. Gênant met een hoofdletter G, dus.

Eerlijkheid duurt het langst

Hun awkward ontmoeting lijkt onverwachts toch iets moois voort te brengen: Emma en Jack vallen voor elkaar. Maar hoewel Jack inmiddels op de hoogte is van Emma’s diepste geheimen, komt ze over hem maar nauwelijks iets te weten. Heeft hun relatie wel een toekomst als ze niet eerlijk zijn naar elkaar?

Bekijk de trailer in onderstaande video. Can You Keep A Secret verschijnt 28 november in de bioscoop.

