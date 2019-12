Nét zo lekker, minder slecht: deze calorie-arme stoofpeertjes wil je maken

Het kerstdiner is in aantocht! Aan menig eettafel zullen de komende dagen flink wat calorieën worden verorberd, waarvoor we in het nieuwe jaar hoogstwaarschijnlijk weer massaal naar de sportschool rennen. Natuurlijk zul je meer eten dan gewoonlijk, maar de ‘schade’ kan beperkt worden zónder minder lekker of veel te hoeven eten. Dit alternatief voor klassieke stoofpeertjes is overheerlijk én een stuk minder slecht voor je.

Calorie-arm alternatief

Voor dit recept heb je maar een paar ingrediënten nodig, namelijk: één kilo stoofperen, één kaneelstokje én – verrassend – één fles Cassis light. Daar zitten bijna geen calorieën in en is het dus een meer dan prima en hartstikke calorie-arm alternatief voor de wijn die je normaal gebruikt bij het bereiden van stoofpeertjes.

Zó maak je het

Snijd eerst de stoofperen in partjes. Stop de peertjes in een pan met een kaneelstokje en giet er net zoveel Cassis light bij totdat de peertjes er onder staan. Kook dit en laat daarna een paar uur garen. Als je wil, kun je het sap nog even in laten koken, afhankelijk van hoe dik je het sap wil hebben.

Lees ook

Kerststerren: met dit recept maak je de chocoladekerstcake van Donna Hay

Extra smullen

Je stoofpeertjes zijn nu eigenlijk al ontzettend lekker, maar een finishing touch kan het gerecht nét even specialer maken. Zo zou je voordat je de peertjes gaat koken nog vanille-extract kunnen toevoegen. Geen must, wel een fijne extra smaakmaker.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock