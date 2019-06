Inspiratie nodig? Dit zijn de leukste cadeautips voor Vaderdag

Help! Het is alweer bijna Vaderdag, en iets leuks én origineels bedenken is nog best lastig. Wij helpen je een handje en zetten de leukste ideeën – zowel duur als goedkoop – voor je op een rijtje.

Voor de boekenwurm

Marcel Langedijk schreef het ultieme boek voor aanstaande en jonge vaders: in Spuitluiers, slaapgebrek en onvoorwaardelijke liefde vertelt hij over de eerste twee jaar vaderschap van zijn dochter Sammie. Alle emoties en mijlpalen komen voorbij, in zijn nuchtere en droogkomische stijl. Herkenbaar en vermakelijk! Je kunt het boek hier bestellen.

Voor de muziekliefhebber

Je vader blij maken met een bijzonder en zelfgemaakt cadeau? Vinylify komt met een limited blauwe transparante editie speciaal voor Vaderdag. Snijd samen met je vader eigen muziek op een blauwe transparante vinylplaat, selecteer jullie eigen tracks, ontwerp een eigen hoes met bijpassende labels en voeg een persoonlijke ingesproken boodschap toe. Op Vinylify.com stel je in een paar stappen de perfecte plaat samen.

Voor de metroman

Deze Vaderdag komt Lush met een speciale collectie. Van een shampoo bar tot rokerige cederhout-geuren, ze zorgen ervoor dat je vader van top tot teen lekker ruikt en zich beter voelt dan ooit tevoren. De collectie bestaat uit zeven producten en is in de winkel en online te verkrijgen.

Voor de goede doelen supporter

A-dam Underwear en Schorem lanceren deze Vaderdag Beards & Boxers, The Gentleman’s Ultimate Toolkit. De box is gevuld met scheerproducten van Reuzel en een speciale boxer van A-dam Underwear. Niet alleen een perfect cadeau voor Vaderdag, maar ook wordt er per verkochte box een deel gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. De toolkit kost €29,95 en is online te bestellen.

Voor de whisky liefhebber

Deze zoetzure whisky vinegar prikkelt de smaakpapillen van elke whisky liefhebber! In marinades maakt het je vlees zacht en geeft het een vleugje zuurheid. Perfect in je dressings, sauzen en marinades. Je kunt er je vlees of zalm in marineren, maar ook je scampi’s mee blussen. Bestel ‘m hier.

Voor de reiziger

Voor vaders die continue onderweg zijn, zorgt de LUNAgo ervoor dat een frisse scheerbeurt altijd en overal mogelijk is. Mede door zijn compacte formaat en T-Sonic™ technologie zorgt de LUNAgo ervoor dat de huid volledig wordt verzorgt voor de scheerbeurt; een echte all time favorite. Je kan ‘m hier bestellen.

Voor de levensgenieter

Elke man houdt van een barbecue op zijn tijd, toch? Het zwarte gecoate staal in combinatie met de roestvrijstalen handgrepen geeft deze barbecue een strak uiterlijk, waardoor hij ook nog eens een perfecte toevoeging is aan iedere tuin. De wielen – die ook nog eens duurzaam zijn – zorgen ervoor dat de Bunbury smoker in een handomdraai kan worden verplaatst. Je kunt de BBQ hier bestellen.

Voor de Queen-fan

De mega musical We Will Rock You – met daarin de grootste Queen-hits aller tijden – komt naar Nederland en is spectaculairder dan ooit! Deze nieuwe versie van de wereldberoemde musical van Queen en Ben Elton wordt in het Engels opgevoerd en is een ode aan de iconische muziek van de rocklegende. Geniet van nummers als Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Killer Queen en natuurlijk We Will Rock You! Tickets kun je hier bestellen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock