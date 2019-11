Origineel of té hip? Kerstboom in de vorm van cactus is de nieuwe trend

Heb je niet zulke groene vingers en zie je nu al op tegen alle naalden in huis rond de feestdagen? Dan heeft Amazon dé oplossing. De webshop verkoopt namelijk een kerstboom in de vorm van een cactus.

En we weten allemaal: deze groene vriend kún je bijna niet dood laten gaan. Nee, ook jij niet. Toch nog twijfels? Deze cactus kerstboom is nepper dan nep, dus zo heb je toch de gezelligheid in huis, zonder het gedoe. Een win-winsituatie, dus!

Merry cactus

Mocht je geen ruimte hebben voor een boom dit jaar, dan gaan veel mensen ook voor de optie om hun kamerplanten te versieren met allerlei lichtjes. Leuk, maar of je groene vriend er zo blij van wordt is nog maar de vraag. Met deze variant heb je net wat anders dan anders en toch het echte kerstgevoel in huis.

Cactus kerstboom

Wat krijg je precies als je dit pareltje bestelt? Nou, best wel wat. De 180 centimeter hoge ‘boom’ is al volledige behangen met 120 LED-lampjes, dus je hoeft niet weer eeuwig in strijd te gaan met je lichtsnoer. Gooi – oké, hang – er wat leuke ballen in en je hebt een ware eyecatcher in huis. Kosten? Ongeveer 68 euro. Maar daar kun je dan wel járen mee vooruit. Waar wacht je nog op?

