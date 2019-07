BZV’s Steffi en Roel vieren 1-jarig jubileum met héél leuk nieuws

Het is een mooie dag voor het bekende ‘Boer zoekt Vrouw’-koppel Steffi en Roel. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de hengstenboerin haar liefde uitsprak en de twee zijn nog steeds dolgelukkig met elkaar. Sterker nog, het stel heeft romantisch nieuws!

Eerder lieten Steffi en Roel al weten klaar te zijn voor een volgende stap in hun relatie, en nu gaat die er ook echt komen. “Ik heb een huis in Boekel gekocht en Steffi komt bij me wonen!”, vertelt de enthousiaste Roel aan Metronieuws. Het stel kan er in november in. “Het is een hoekhuis iets verderop, aan het weiland, zodat ze hier nog het boerengevoel heeft.”

Maatjes

De eerste eyecatcher voor het nieuwe huis heeft het stel al: een vuurschaal. “Onze eerste gezamenlijke aankoop”, aldus Roel in hetzelfde interview. “Hier kan ik uren met mijne moat naar kijken en samen zeveren.” Zo noemt Steffi haar geliefde ook, haar maat. “We begrijpen elkaar en vinden dezelfde dingen leuk”, zegt ze tegen de nieuwssite.

Aantrekkelijk

Aan aantrekkingskracht ontbreekt het overigens ook niet. “Als ik hem dan de heg zie scheren met die spiermassa van hem… het is een echte kerel, geen gezeik en gewoon hoppakee.” Wat Roel het aantrekkelijkst vindt aan Steffi? “Als ze een wilde hengst in het gareel weet te krijgen… heel mooi om te zien.”

Muur

Beiden hebben nooit getwijfeld aan de liefde voor elkaar. “Het is alleen maar leuker geworden”, zegt Steffi. “Zonder Boer zoekt Vrouw was ik de rest van m’n leven alleen gebleven, dan was de muur die ik om mezelf heen had gebouwd alleen maar groter geworden.” Roel vult aan: “Ik ben heel gelukkig met dit meisje.”

Bron: Metronieuws | Beeld: KRONCRV