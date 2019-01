Love is in the air! BZV’s Michelle en Maarten wonen samen

Ze zitten nog tussen de verhuisdozen, maar sinds afgelopen vrijdag wonen Michelle en Maarten officieel samen in het Brabantse Boekel. ‘Het bevalt supergoed.’

Het stel maakte er geen geheim van om op korte termijn samen te willen wonen. Nu heeft Maarten zijn leven in Aalten achtergelaten om bij Michelle in Boekel in te trekken. ‘Het is een hele opluchting om eindelijk officieel samen te wonen,’ vertelt Maarten op de website van het programma. ‘We hadden zelf ook niet verwacht dat het zo snel zo goed zou gaan. Maar al vrij snel hadden we zoiets van ‘we kunnen niet wachten tot het eindelijk mag”.

Warm welkom

Maarten is warm onthaald in het Brabantse dorp. ‘We zijn zaterdagmiddag welkom geheten door de buurt. Het huis was versierd en er hing een welkomstbord. Het was zo’n warm ontvangst!’ Michelle’s geliefde is niet van plan om op de champignonkwekerij te werken. ‘We hebben vanaf het begin afgesproken dat we werk en privé zoveel mogelijk gescheiden houden en graag allebei ons eigen ding blijven doen.’

Simpele dingen

De tortelduifjes hebben nog niet veel tijd samen gehad sinds ze samenwonen. Maarten kijkt uit naar de toekomst met zijn grote liefde. ‘Juist de simpele dingen, daar heb ik zin in. ’s Avonds samen eten. En elke avond samen op die hoekbank natuurlijk, haha!’

