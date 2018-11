Onthullen deze beelden dat BZV’s Marnix tóch verliefd is?

Dit seizoen van ‘Boer zoekt Vrouw’ zit er alweer bijna op en dat betekent dat het aanstaande zondag tijd is voor dé reünie. Wie is er nog bij elkaar en wie niet? In de trailer voor deze aflevering zien we in ieder geval al heel wat schokkende onthullingen.

Zo komt boer Wim niet samen met zijn grote liefde Marit, maar arriveert hij… alleen! Betekent dit dat het toch niks geworden is tussen de twee of zien we haar wat later in het programma gewoon nog opduiken?

Boer Jaap

En dan de volgende schokkende uitspraak, boer Jaap geeft toe dat hij tóch twijfelde of hij de juiste keuze gemaakt had. En dat terwijl hij en Marian zo gelukkig leken in Noorwegen. Samen in matchende truien waren ze tijdens de citytrip nog tot over hun oren verliefd, maar daar lijkt nu toch weinig van over te zijn. Laat het niet waar zijn.

Boer Marnix

Als laatste misschien nog wel het fragment waarbij de grootste vraagtekens ontstaan. Boer Marnix en Janneke gingen na hun tripje ‘als vrienden’ uit elkaar, dus dat hij met haar niet de liefde gevonden had, stond vast. Tóch staat er een lege stoel naast hem, waarop we kunnen opmaken dat hij wel degelijk een vriendin heeft. Maar ja, wie? Yvon vraagt nog: ‘Er is dus wel degelijk iets gebeurd na de citytrip?’, waarop Marnix bevestigend antwoordt. We zijn heel benieuwd…

Bron: Libelle, Glamour | Beeld: KRO NCRV