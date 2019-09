Burger King komt met iets heel aparts: een burger frikandel speciaal

Als je hoort dat er een burger frikandel speciaal op de markt komt, denk je waarschijnlijk aan een grap toch? Maar 1 april is nog ver weg en deze nieuwste aanwinst lijkt toch echt realiteit bij Burger King.

En ja, dat is dus precies wat je denkt dat het is: een frikandel met mayonaise, curry en uitjes op een hamburger-broodje. De specialiteit kreeg heel toepasselijk de naam ‘FreaKINGdel-burger’ – wel weer punten hiervoor – en is vanaf nu te koop bij verschillende filialen in Nederland.

Proberen

Dit keer dus niet meer naar de friettent voor je favoriete snack, maar gewoon naar de Burger King. En hee, proberen kan altijd toch. Voor slechts €1,95 scoor je al deze bijzondere burger, dus mocht het een flinke flop zijn, dan kun je altijd gewoon nog je standaard bestelling scoren. Wij zijn in ieder geval nog niet helemaal overtuigd.

