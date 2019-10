Met deze budgettip houd je spinnen met gemak buitenshuis

Eén ding is zeker: niemand zit te wachten op ongedierte in huis. Wil je spinnen op afstand houden? Dat hoeft dus helemaal niet veel moeite of geld te kosten.

In de Facebookgroep Extreme Couponing and Bargains UK delen Britten met regelmaat de handigste huishoudtips met elkaar. Een van die hacks gaat over het weghouden van spinnen. En het enige wat je ervoor nodig hebt, zijn verse muntblaadjes en een desinfecterende spray.

Sprayen, maar

De geniale truc komt van Sylvia Crawford. Zij stelt dat spinnen helemaal niet van de frisse geur van munt houden. “Ik had nog wat verse munt en een klein beetje schoonmaakmiddel over”, begint ze. “Ik heb de munt in kleine stukjes gehakt en aan de spray toegevoegd. Ik heb de fles bijgevuld met water en het kozijn en de deuren daarmee ingespoten.” Wat denk je? Geen spinnen meer! Hoe dan ook is het de moeite waard om de hack uit te proberen, toch?

Bron: Libelle.nl | Beeld: Unsplash