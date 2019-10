Nu het buiten weer vaker grauw en nat is, is het absoluut geen straf om lekker op de bank te liggen met een dekentje. Kan jouw huis alleen nog wel wat extra gezelligheid gebruiken en wil je een paar nieuwe eyecatchers in huis? Roze velvet items zijn op dit moment ontzettend hip en lucky you, want deze week sla je die in bij Wibra.

Als je je huis een make-over wil geven, ben je bij de budgetstore aan het juiste adres. De schappen liggen vol met (betaalbare!) interieuritems en de spullen die deze week opvallen in de folder, zijn de roze velvet poef en het ronde kussentje van dezelfde stof.

Waar voor je geld

Diep in de buidel tasten voor de roze velvet items is – zoals je gewend bent van Wibra – niet nodig. Zo kost het roze kussentje slechts 3,99 euro en betaal je voor de poef maar 11,99 euro. Ook ligt er een roze schapenvachtje (voor 7,99 euro) in de winkel, die het geheel he-le-maal afmaakt. Love it!

