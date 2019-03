10x tweets: kijkers reageren ontroerd op eerste MH17-aflevering van ‘Break Free’

‘Break Free’ is een van de meest verdrietige maar ook mooie programma’s van de Nederlandse televisie. In iedere aflevering staat een jonge reiziger centraal die om het leven is gekomen tijdens zijn of haar avontuur. Donderdagavond trapte BNNVARA het vierde seizoen af en uit alle tweets blijkt dat kijkers het wederom niet droog hielden.

Het nieuwe seizoen van Break Free staat geheel in het teken van de vliegramp MH17, die bijna vijf jaar geleden plaatsvond. In het programma worden de levens van vijf passagiers geportretteerd die op deze vlucht zaten maar nooit in Kuala Lumpur aankwamen.

Tallander

De eerste aflevering van de nieuwe reeks draait om Tallander Niewold (22). Hij is opgegroeid met drie broers en twee zussen, in een hecht gezin. Op school heeft hij moeite om mee te komen, maar op sportief en sociaal gebied gaat het de reiziger ontzettend goed af. Uiteindelijk vindt hij in het leger zijn roeping en wordt hij vlak voor zijn overlijden zelfs bevorderd tot soldaat eerste klas.

Coldplay

Tallander vertrekt naar Bali om zijn broer op te zoeken, maar komt daar nooit aan. Het bijna bizarre is dat hij vlak voor vertrek nog een appje naar het thuisfront heeft gestuurd met de woorden: “Als er iets gebeurt, wil ik het nummer O van Coldplay. Als we in het water storten of zo.”

Gunung Agung

Vijf jaar na de ramp maakt zijn broer Odulf de reis van zijn broertje ‘Tally’ af. Op Bali beklimt hij samen met Julian – de broer waar Tallander naar onderweg was – de hoogste vulkaan van het eiland, de Gunung Agung. Want dat was wat hun broertje in elk geval had willen doen. Met het nummer van Coldplay sluiten broers Odulf en Julian hun reis af.

Dat de kijkers enorm onder de indruk zijn van het leven van Tallander, zijn liefdevolle familie én de aflevering, moge duidelijk zijn. Op Twitter blijft het dan ook niet stil en wordt geëmotioneerd gereageerd:

Wat is #BreakFreeNL weer een ontzettend prachtig en knap gemaakt programma. Geraakt! — Judith (@judithblogtsolo) 7 maart 2019

Wat een prachtig programma om mensen zoals Tallander Niewold te herdenken.. ik hield het niet droog. Diep respect voor de familie hoe zij hier over hebben kunnen praten in zo’n programma 😔 #BreakFreeNL — Bram (@brammekevanmeer) 7 maart 2019

Nog geen 10 minuten naar #breakfreenl aan het kijken. Ik schiet nu al vol. — Julie Smout (@Smoutabout) 7 maart 2019

Tering wat indrukwekkend #breakfreenl — Lisa (@LisavdStraaten) 8 maart 2019

Keihard zitten janken #breakfreenl — anouk (@asimpelgirl) 7 maart 2019

Mooi altijd om te zien hoe de persoon die centraal staat in #BreakFreeNL in het leven stond. Soms best confronterend ook. Allemaal zo onbevreesd en dol op (onbekende) avonturen. Zou graag zo willen leven, maar ik moet alles gepland hebben en ben al bang als ik m’n huis uit loop — Robin (@Robin_V21) 7 maart 2019

Stil van 😢 #BreakFreeNL — Anita van den Doel (@anitavddoel) 7 maart 2019

Indrukwekkend, intens en mooi eerbetoon #BreakFreeNL — Patrick Braat ® (@patrickbraat) 7 maart 2019

De slachtoffers van MH17. Zoals ze worden genoemd. Maar dit waren mensen van vlees en bloed met families die van hun hielden. Ze hadden toekomstdromen en plannen. En werden zomaar uit het leven weggerukt.. Om niets.. Zo triest 😔 Mooi om deze mensen te leren kennen. #breakfreenl — Nathalie (@Nathalie87) 7 maart 2019

Wauw.. Wat een indrukwekkend programma. Respect voor deze familie #mh17 #BreakFreeNL — FemkeH (@femhe01) 7 maart 2019

