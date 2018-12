Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Het schept de meeste voldoening, wanneer je dingen op eigen kracht bereikt. Dan heb je namelijk alles aan jezelf te danken. Bovendien kun je op eigen houtje veel meer bereiken dan je zelf denkt. Het is zaak dat je niets belangrijks over het hoofd ziet en dat je goed beslagen ten ijs komt. Je moet je grote mond dus ook wel kunnen staven met feitelijke informatie. Wanneer dat helemaal in orde is, kun je aan grootspraak gaan doen.

Beeld: Sanne Bakker