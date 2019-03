Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Je had voor vandaag een rustige dag gepland. Je had in gedachten dat je rustig aan je taken zou doen, maar niets zou overhaasten. Helaas krijg je daar de mogelijkheid niet voor. Het is rennen, vliegen, springen. Het kan een dag worden waarin iedereen kan zien hoe gezellig het leven kan zijn met iemand als jij om zich heen. Jij laat iedereen in z’n waarde, en dat laat je ook nog eens zien.

Geen Boogschutter, maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen.

Beeld: Sanne Bakker