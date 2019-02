Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Je zou vandaag een onverwacht compliment van iemand kunnen krijgen over de kwaliteit van je werk. Het ligt voor de hand om het voordeel te gunnen aan mensen die je nabij zijn, maar je zou je blikveld in dit opzicht eens kunnen verruimen. Gun ook anderen de voordeeltjes. Het rommelt in je relatie. Tussen jou en je partner is sprake van een communicatiestoornis. Dit heeft alles met Mercurius te maken. Deze planeet is tijdelijk niet beschikbaar voor jou. Dit merk je ook op je werk.

Beeld: Sanne Bakker