Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Tijdens een etentje erger jij je groen en geel. Je hebt een sterke mening over iets en die steek je niet onder stoelen of banken. Het is goed dat je voor jezelf opkomt, maar dat verpest wel de sfeer. En of je daar nu op zit te wachten? Weeg je uitspraken dus af. Het is nooit leuk om met je neus op de feiten te worden gedrukt en daar zul je heel snel mee te maken krijgen. Helaas, de waarheid is hard, maar je zult er toch mee moeten leven.

Beeld: Sanne Bakker