Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Je moet zonder aarzelen je eigen koers uitstippelen. In de liefde moet je een belangrijke beslissing nemen. Maar financieel heb je niets te vrezen. In je werk werd je onlangs op de vingers getikt, terwijl je dacht dat je goed bezig was. Misschien een signaal om je leven anders aan te pakken en nieuwe zaken toe te laten? Opgepast tegen wie en wat je zegt! Reken niet teveel op een ander. Niet iedereen is een vriend. Op zakelijk gebied heb je niet te klagen. Dat werd hoog tijd!

Beeld: Sanne Bakker